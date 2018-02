Nieuwe namen Festival Dranouter 15 februari 2018

02u47 0

Het Festival Dranouter heeft nieuwe namen bekend gemaakt voor hun affiche. Het gaat om Gogol Bordello, Goran Bregovic Wedding and Funeral Band, Frank Vander Linden, Eriksson Delcroix & Sun Sun Sun Orchestra, Faustus en Luca Bassanese & P.o.p. Eerder zegden ook al onder meer Passanger, Intergalactic Lovers en Les Negresses Vertes toe.





"Ondertussen is onze vroegboekactie al een weekje afgerond en sloeg alle records", aldus de organisatoren van het festival. "Naast de gebruikelijke dag, weekend- en combitickets kan je ook een Natuurpunt weekendticket kopen waarbij 5 euro per ticket integraal naar de werking van Natuurpunt gaat."





Het festival vindt plaats op 3, 4 en 5 augustus. Meer info en tickets via www.festivaldranouter.be (CMW)