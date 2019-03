Nieuwe namen Festival Dranouter: SX en Novastar



Christophe Maertens

08 maart 2019

11u16 0 Heuvelland Het festival Dranouter maakt enkele nieuwe namen bekend. Onder meer SX en Novastar worden aan de affiche toegevoegd.

Een tijdje geleden liet Festival Dranouter weten dan Black Box Revelation, Jasper Steverlinck en folkacts zoals MAZ en The Young’uns in augustus optreden op het muziekgebeuren. Nu voegt het festival nog een aantal namen aan de affiche toe: SX, Novastar, Ibeyi, Mooneye, Wannes Capelle & broeder Dieleman & Frans Grapperhaus, The Eskies en ‘Ndiaz. “Met deze line-up blijft Festival Dranouter kwaliteit hoog in het vaandel dragen met een unieke combinatie van grote headliners en kwalitatieve ontdekkingen”, zegt Bavo Vanden Broeck van het festival.

De ticketverkoop van Festival Dranouter, dat dit jaar plaatsvindt op 2, 3 en 4 augustus, loopt vlot. Alle formules en tarieven zijn te vinden op www.festivaldranouter.be/tickets. Wie een driedaags ticket koopt, kan al op donderdagavond terecht op de festivalweide voor fanfares, straattheater en een preparty in de Palace. Alle informatie kan je vinden op www.festivaldranouter.be.