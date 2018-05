Nieuwe kleedruimtes voor FC Westouter 31 mei 2018

Er komen nieuwe kleedkamers, een overdekte inkom, een berging en een nieuw sanitair voor FC Westouter. Ook het dak over de kantine wordt vernieuwd.





Dat werd maandagavond beslist op de gemeenteraad. De raming van de werken bedraagt 329.966 euro, zonder BTW. De opdracht wordt opgesplitst in drie delen: ruwbouw en afwerking, sanitaire verwarming en ventilatie en elektrische installaties. "Het dak is allang kapot en het sanitair is in heel slechte staat", aldus schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen).





"De voetbalclub zal instaan voor de afbraak van de kleedkamers, uitgezonderd voor het deel waar er asbest mee gemoeid is. De nieuwe accommodatie zal beschikbaar zijn voor andere verenigingen uit de gemeente." (CMW)