Nieuwe kandidaten Gemeentebelangen 14 juni 2018

02u36 0 Heuvelland In Heuvelland stelt de partij Gemeentebelangen opnieuw vrouwelijke kandidaten voor.

"Binnenkort maken we onze volledige lijst bekend", aldus Wieland De Meyer.





"Het wordt zeker een sterke lijst, met een mix van ervaren en nieuwe kandidaten." De eerste nieuwe kandidaat is Marjan Rouseré uit Westouter. Ze werkt beroepshalve voor DKV verzekeringen. Samen met haar man Peter Van Haute en haar kinderen, Milan en Mauro, woont ze in de Poperingestraat. "Het constructieve bouwbeleid en het positieve financiële beleid zijn voor Marjan heel belangrijk in het huidige en toekomstige beleid", zegt Wieland De Meyer. Daarnaast vervoegt ook Caroline Plets de rangen. Caroline en haar man Lode Provost baten Het Eeuwenhout uit, een vakantiewoning met fietsverhuur.





Daarnaast geeft de vrouw nog les aan kinderen uit het lager buitengewoon onderwijs.





"Sociaal engagement is bij Caroline dan ook nooit ver af. Dynamisch beleid, lokale economie, toerisme en positiviteit zijn haar sleutelwoorden", klinkt het nog.





(CMW)