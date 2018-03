Nieuwe kandidate lijst Gemeentebelangen 22 maart 2018

Valerie Deknock uit Dranouter zal zich de komende gemeenteraadsverkiezingen kandidaat stellen voor Gemeentebelangen.





"De positieve ingesteldheid van het huidige gemeentebestuur is een van de redenen waarom ik dit doe", klinkt het. "Ik hoop ook in Dranouter mijn steentje te kunnen bijdragen. In Dranouter zien we trouwens duidelijk dat het bestuur ervoor zorgt dat het dorp leeft. De school groeit, nieuwe ondernemers vinden de weg en verenigingen zijn succesvol. Voor hen wil ik me de komende jaren mee inzetten binnen de dynamische groep van Gemeentebelangen."





Valerie Deknock en haar man Noël Weuten zijn beiden afkomstig uit Nieuwkerke, maar zijn reeds jarenlang echte Dranouternaars. Valerie zat jarenlang in het oudercomité en is ook actief in de fotografieclub Spectrum in Nieuwkerke. Ze hebben een zoon en een dochter, Axelle en Thibault. (CMW)