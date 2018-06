Nieuwe inwoners verkennen gemeente 20 juni 2018

Onlangs werden de nieuwe inwoners van Heuvelland verwelkomd door het gemeentebestuur.





De aanwezige nieuwe inwoners kregen eerst uitleg over het reilen en zeilen in de gemeente, maakten daarna een rondrit in het Heuvelland en genoten tenslotte ook met volle teugen van een ritje met de zetellift.











(EFW)