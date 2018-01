Nieuwe brochure voor jeugd 25 januari 2018

Het gemeentebestuur van Heuvelland heeft samen met de jeugdraad een nieuwe brochure ontwikkeld met daarin het hele aanbod voor kinderen en jongeren. De brochure biedt een overzicht van alle jeugdverenigingen en jeugdhuizen in Heuvelland, naast het aanbod van speelpleinwerking, grabbelpas en sportkampen. Schepen van jeugd Wieland De Meyer geeft uitleg: "We merken dat de laatste jaren meer gezinnen naar Heuvelland komen. Nieuwe inwoners vinden echter niet altijd meteen de weg naar het aanbod voor kinderen en jongeren. En dat aanbod is echt wel ruim. Heuvelland telt acht jeugdbewegingen en twee jeugdhuizen. Daarnaast organiseren de jeugddienst en sportdienst enorm veel succesvolle activiteiten. De brochure wordt in de gemeente verdeeld, maar zal ook in het welkomstpakket zitten dat sinds vorig jaar aan nieuwe inwoners wordt meegegeven. In dat pakket zitten gadgets en kortingsbonnen, maar ook tickets voor een aantal toeristische sites en een bon voor een gratis bibliotheekkaart." (CMW)