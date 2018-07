Nieuwe belevingsroute op wijndomein Entre-Deux-Monts 02 juli 2018

02u36 0

Het wijndomein Entre-Deux-Monts in Westouter opent een belevingsroute in en rond de wijngaarden, langs Rode en Zwarte Berg. "Het is een unieke route, langs openbaar- en privéterrein die vrij toegankelijk is voor iedereen", aldus Martin Bacquaert van het wijndomein. "De route is een wandeling van een vijftal kilometer die start op de parking. Het parcours brengt je langs verschillende gekende horecazaken die ook de wijnen van het domein schenken. Op het terras van het wijndomein werd recent een landschapstelescoop geïnstalleerd en een panoramisch bord, om te genieten van het uitzicht tot aan de Belgische en Franse kust." Een kaartje met info is te verkrijgen op het wijndomein, in de horecazaken en bij de dienst toerisme van Heuvelland. Meer info via www.entre-deux-monts.be/ edm/index.php/walk-talk. (CMW)