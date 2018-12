Nieuwe begraafplaats van Kemmel verkozen tot beste van Vlaanderen Christophe Maertens

21 december 2018

09u13 0 Heuvelland De nieuwe begraafplaats in Kemmel is verkozen tot beste van Vlaanderen. Daarnaast werd de gemeente Heuvelland bekroond met de ‘zonder is gezonder’-award.

De Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) organiseert de wedstrijd Groene Lente, waarbij groenprojecten van steden en gemeenten in de prijzen kunnen vallen. De jury riep dit jaar de nieuwe begraafplaats in Kemmel uit tot beste begraafplaats van Vlaanderen. Daarnaast krijgt de gemeente de ‘zonder is gezonder’-award. Die award bekroont de gemeente die grote inspanningen levert om het openbaar domein goed te beheren zonder herbiciden te gebruiken. “Voor onze grote inspanningen op de begraafplaatsen en specifiek de inrichting van Kemmel kregen we die award”, zegt schepen van Milieu Jean-Pierre Geelhand de Merxem (Gemeentebelangen). “We zijn bijzonder trots dat dit mooie project ook in Vlaanderen gewaardeerd wordt. Bekroond worden als beste nieuwe begraafplaats van Vlaanderen is toch een heel mooie waardering. Ook de ‘zonder is gezonder’-award is een opsteker voor onze groendienst, die dagelijks in de weer is om het openbaar domein te onderhouden zonder herbiciden te gebruiken. De vele inspanningen om alle begraafplaatsen helemaal in te zaaien werpt nu zijn vruchten af.”

Het ontwerp van de begraafplaats is van het Gentse Buro voor vrije ruimte. De ontwerpers hadden twee belangrijke uitdagingen: het hellend terrein en een passend ontwerp maken naast de Britse begraafplaats. Het ontwerp is een sobere realisatie, met heel veel aandacht voor duurzaamheid. Het terrein werd onderverdeeld in een aantal ‘kamers’, met telkens hellingen om het terrein af te dalen. Beneden het terrein werd een mooie afscheidsruimte ingericht met een treffende haiku van de Heuvellandse bergdichter. De afscheidsruimte geeft uit op een waterpartij.