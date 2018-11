Nieuw stuk speelbos aangeplant 30 november 2018

02u22 0

Ter hoogte van de nieuwe parking aan de Dranouterstraat in Nieuwkerke in Heuvelland werd extra speelbos aangeplant. Dat gebeurde met hulp van de kinderen van de Vrije Basisschool in Nieuwkerke. "Het gaat om een stuk naast het al bestaande speelbos", zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). "We hebben een halve hectare aan het bos toegevoegd. Op die manier komen we in totaal aan anderhalve hectare bos, wat toch al aardig is." De parking en de toegangsweg werden al eerder aangelegd. De parking kan zowel gebruikt worden door het bedrijf Clarebout Potatoes als door inwoners van Heuvelland. (CMW)