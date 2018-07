Nieuw koningspaar maakt blijde intrede op avondmarkt 06 juli 2018

Voor het tweede jaar op rij organiseren Bart Denijs en echtgenote Danso Dieynaba Balamba van 't Zwaluwnest in De Klijte een avondmarkt op en rond de hoeve. Daarbij worden de koning en koningin van Heuvelland aangesteld. "Want een land zonder koningspaar, dat kan toch niet", zegt Bart.





Net als vorig jaar is op 11 juli vanaf 16.30 uur iedereen welkom op de avondmarkt 'Iedereen buur' op en rond vakantiehoeve 't Zwaluwnest langs de Reningelststraat in De Klijte. "Het is de bedoeling dat we dan de koning en koningin van Heuvelland aanstellen", aldus Bart. "Wie dat zal zijn, is nog geheim. Er zal een blijde intrede zijn met kar en paard." Daarnaast zijn er heel wat standjes waar lokale producten worden aangeboden. Bart Denijs maakte voor de gelegenheid een eigen aperitiefwijntje. Bezoekers kunnen genieten van muziek, dans en kunst. Bart doet een beroep op vrijwilligers. "We zijn die mensen heel dankbaar en om dat te tonen, wordt de meest verdienstelijke onder hen tot ridder geslagen." Meer info op www.tzwaluwnest.eu. (CMW)