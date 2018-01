Nederzetting op Kemmelberg voorlopig beschermd 24 januari 2018

Een hoogtenederzetting uit de ijzertijd, die op de Kemmelberg ligt, is door Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) voorlopig beschermd als archeologische site.





"De archeologische voetafdruk van de Kelten is op de Kemmelberg op een indrukwekkende manier bewaard gebleven", verduidelijkt minister Bourgeois zijn beslissing. "In het verleden werd de site vaak archeologisch onderzocht, met opvallende resultaten. Naast een landschappelijke bescherming van de Kemmelberg is een archeologische bescherming noodzakelijk om de rijke ondergrond te vrijwaren." Onderzoek zette de Kemmelberg al in de late 19de en de vroege 20ste eeuw op de kaart als neolithische vindplaats. Opgravingen van 1968 tot 1980 hebben het verdedigingssysteem van de nederzetting en het elitaire karakter van de bewoning in de verf gezet. Uit een studie blijkt ook dat de Kelten op de top van de Kemmelberg een versterkte nederzetting hadden. Binnen negen maanden beslist de minister over een eventuele definitieve bescherming van de hoogtenederzetting op de Kemmelberg. (CMW)