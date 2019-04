Neanderthalers en Kelten op de Kemmelberg Christophe Maertens

15 april 2019

14u04 1 Heuvelland In OC De Galoye in Loker vindt op dinsdag 21 mei een uiteenzetting plaats over de archeologische vondsten die werden gedaan op de Kemmelberg.

Op 29 november 2018 werd de privécollectie PuSo - de laatste jaren beheerd door Jean Luc Putman en Marc Soenen - geschonken aan de gemeente Heuvelland. Die collectie bevat de archeologische vondsten die werden gedaan van op en rond de Kemmelberg. “De collectie bevat heel wat stukken van bovenlokaal belang”, aldus de organisatoren. “Er zijn silex vuistbijlen en werktuigen van meer dan 42.000 jaar oud, die toegewezen worden aan de Neanderthalers, de oudste menselijke aanwezigheid in de regio. Daarnaast werd er ook Keltisch aardewerk en materiaal gevonden dat de start aangeeft van de Kemmelberg als dominerend regionaal centrum rond de 5de eeuw voor Christus. “

De uiteenzetting is door Jean Luc Putman, een van bezielers van de collectie. Aan de hand van enkele archeologische stukken uit de verzameling wordt het verhaal van de Neanderthalers, de eerste land en eerste landbouwers en Kelten in de regio verteld. Inkom is gratis, maar inschrijven kan via de website van de gemeente.