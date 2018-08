Na drie pogingen: oud gemeentehuis eindelijk verkocht 07 augustus 2018

02u48 0 Heuvelland Het oud gemeentehuis van Nieuwkerke is verkocht. Dat bevestigt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). Het kostte de gemeente Heuvelland drie pogingen om het pand van de hand te doen.

De eerste verkoop moest noodgedwongen worden stopgezet omdat de procedure werd aangevochten bij de Raad van State. Bij een volgende poging kwam er gewoon geen enkel bod. Nu vond het pand dan toch een koper. "Wat die met het gebouw van plan is, weten we nog niet. We zijn echter blij dat het verkocht is geraakt", aldus schepen Wieland De Meyer.





Het voormalig gemeentehuis stamt uit 1933. Op de eerste verdieping zijn er verschillende bureauruimtes en een vergaderruimte. Daarboven vind je de vroegere raadzaal. Aan de achterzijde van het gemeentehuis is er een woning en een tuin. De voorbouw van het geheel is beschermd, maar het gebouw zelf kan wel worden verbouwd. (CMW)