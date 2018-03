Mysterieuze terugkomst kerkkunst GESTOLEN KUNSTOBJECTEN NA JAAR WEER TERUG IN KERK CHRISTOPHE MAERTENS

22 maart 2018

02u57 0 Heuvelland Nadat in Frankrijk drie jonge kunstdieven in de kraag werden gegrepen, keerden op wat mysterieuze wijze gestolen kunstvoorwerpen terug naar de kerk van Westouter en Loker. Een beeld van Maria, dat uit de kerk van De Klijte verdween, is in handen van de Franse politie.

Vorige week maandag werden in het Franse Guïnes drie jonge kunstgeschiedenisstudenten gearresteerd. De drie worden ervan verdacht uit Franse en Belgische kerken zo'n honderd kunstvoorwerpen te hebben gestolen. Na ondervraging werden de verdachten terug vrijgelaten.





Zware klok

Vorig jaar werd in de kerk van Westouter een klok gestolen. Die klok werd niet aangetroffen tussen de objecten die door de Franse politie in beslag werden genomen. Meer nog, de zware klok werd vorige week vrijdag teruggebracht naar Westouter. In Loker kwam eveneens een gestolen voorwerp terug naar de kerk. Daar verdween vorig jaar een schilderij van Sint-Franciscus van Assisi. "Het was iemand die bij ons piano in de kerk speelt die vrijdagnamiddag het schilderij opmerkte", aldus Erik Dely, penningmeester van de kerkfabriek van Loker. "Het paneel stond plots tussen de biechtstoel en het tafeltje met kaarsjes. Onze priester werd verwittigd en we hebben het schilderij veilig weggeplaatst."





Goede staat

In de kerk van Loker hangt ondertussen een replica en het is nog niet zeker of het origineel werk zal worden teruggehangen. "Het werk lijkt in goede staat te zijn. Er zit een barstje in het paneel, maar ik weet nu niet of dat er voorheen al was."





Een kunstobject dat nog niet terug is, is een 200-jaar oud beeld van Maria dat verdween uit de kerk van De Klijte. "Op Franse media is een foto te zien van de buit en ik herkende daartussen meteen ons beeld", aldus Bernard Deforche, voorzitter van de kerkfabriek van De Klijte.





"Ik kreeg maandagavond een telefoontje dat er in Loker en Westouter gestolen goederen waren teruggebracht. Ik ben toen onmiddellijk naar onze kerk gekomen, maar helaas was het bij ons niet het geval. Bij het bekijken van de foto op internet herkende ik wel onmiddellijk het Mariabeeld." Volgens Deforche ontbreken op het beeldje wel twee zilveren kroontjes en een scepter. "Een ding is zeker, als we ons Mariabeeld terug hebben, gaan we het extra beveiligen." Eveneens opgemerkt tussen de gestolen voorwerpen zijn een schilderij en twee houten kandelaars uit de kerk van Watou.





Commissaris Aeck van de lokale politie Arro Ieper bevestigt dat ze op de hoogte zijn van de zaak. "We weten niet wie die mensen zijn die die stukken naar de kerk hebben teruggebracht", aldus de politieman. "Wel zullen we nog andere slachtoffers contacteren om na te gaan of er zich ook van hen gestolen spullen tussen de Franse buit bevinden."