Muzikaal aperitief in de heuvels 10 augustus 2018

De gemeente Heuvelland brengt nog tot en met 7 oktober mensen samen tijdens verschillende aperitiefconcerten in de deelgemeentes. De feestcomités van Heuvelland en het muziekcentrum Dranouter werken hieraan mee.





Op 25 augustus om 11 uur staan Datswingt op het podium in Westouter. Op 2 september aan DOP Nieuwkerke is het de beurt aan Cinq@tour, op 9 september aan West Corner Brassband in Loker, op 23 september in Wulvergem doet Jan Bart De Muelenaere zijn ding en Elevatorjazz Co speelt op 7 oktober om 11 uur op het Sint-Medardusplein in Wijtschate. (CMW)