Mountainbikers palmen Rodeberg in DIT WEEKEND IS ER VOOR DE EERSTE KEER HET BK CHRISTOPHE MAERTENS

18 juli 2018

02u49 0 Heuvelland De flanken van de Rodeberg in Westouter zijn dit weekend het decor voor het BK Mountainbike. Onder de noemer de '5-daagse mountainbike van de Rodeberg' kunnen zowel recreanten als profs hun ding doen.

"Ons oog viel op de Rodeberg omdat daar alle mogelijkheden zijn om een attractief parcours uit te bouwen", aldus Rik Debeaussaert, voorzitter van het organiserende Veld- en Wegritcomité Hooglede-Gits. "Daarnaast zijn alle faciliteiten voor de renners aanwezig." Het evenement heeft mee de bedoeling om het mountainbiken te promoten. "Het is een sport die in ons land al jaren een grote groei kent. Er zijn heel wat mountainbikeparcours te vinden en liefhebbers kunnen wekelijks deelnemen aan een tourtocht."





De ambities van de organisatoren reiken ver. "In de komende jaren mikken we op het organiseren van een Europees kampioenschap tot zelfs een wereldkampioenschap op de Rodeberg."





Ook het gemeentebestuur van Heuvelland blijkt tevreden met de komst van het BK. "Mountainbike is een sport die echt bij Heuvelland past, en het BK zal meteen ook de uitstraling geven die de Rodeberg verdient", klinkt het daar.





"Dit fietsevenement is een mooie gelegenheid om ons natuurpatrimonium in de kijker te plaatsen", zegt Xavier Coppens, regiobeheerder bij het Agentschap voor Natuur en Bos. "We zijn verheugd met dit kampioenschap. Fietsers zullen er maximum en met het nodige respect kunnen genieten van de prachtige natuur en de vergezichten. Ze doorkruisen de Speelberg en het Hellegatbos."





DuoBikeRun

Morgen woensdag staat de '8 uren race van de kosmos' op het programma. Daarbij is het de bedoeling dat recreanten zoveel mogelijk ronden rijden in acht uur tijd. De dag daarna is er in de namiddag een DuoBikeRun, waarbij een loper en een fietser hetzelfde parcours afleggen. Vrijdag racen politie en brandweer tegen elkaar in het BK mountainbike voor hulpdiensten.





Het eigenlijke Belgisch Kampioenschap wordt op zaterdag 21 juli gereden. Tussen 10 en 18 uur fietsen zowel jongeren als de masters hun wedstrijd. Die dag is er op het parcours geen verkeer toegelaten. De dag daarop is het de beurt aan de nieuwelingen, junioren, U17, U23 en de elite dames en heren. Zondag is er geen verkeer toegelaten van 7.30 uur tot 18 uur vanaf de Dikkebusstraat tot de Kleine Bergstraat. Vanaf vandaag, maar ook morgen en vrijdag, telkens tussen 9.30 uur en 12 uur en van 12.45 uur tot 18.00 uur, is de Rodebergstraat afgesloten tussen de Dikkebusstraat en de Schomminkelstraat. Er is wel stapvoets doorgang tussen Dikkebusstraat en Hellegatstraat, met uitzondering bij de start van de verschillende wedstrijden. De bewoners kunnen terecht bij een contactpunt langs het parcours en de aanpalende straten voor inlichtingen en afhalen van parkeer- en doorgangskaarten.





De bureaucontainer staat aan het kruispunt Rodebergstraat met de Dikkebusstraat. Op de andere dagen is er permanentie van 9 uur tot 17 uur op hetzelfde punt. Voor vragen rond bijvoorbeeld ziekenvervoer, hulp aan huis, maaltijden is er telefoonpermanentie op 0479 36 79 88. Meer info via www.vwchoogledegits.be