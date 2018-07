Mountainbike-vijfdaagse komt traag op gang 19 juli 2018

In Westouter is gisteren de Vijfdaagse Mountainbike van de Rodeberg begonnen. Dat gebeurde met de 8 Uren Race van De Kosmos. De bedoeling was dat mountainbikers zoveel mogelijk ronden reden in acht uur. De tijd werd gemeten met een transponder die in de drinkbus zat. In een wisselzone kon de drinkbus worden doorgegeven.





Het aantal inschrijvingen bleef beperkt en ook het publiek bleef gisteren nog wat weg. Vandaag staat de Duobikerun op het programma. In die wedstrijd werken een loper en een fietser samen het parcours af. Ze vormen een team en blijven dus de volledige wedstrijd in elkaars buurt. Morgen vrijdag rijden politiemensen en brandweerlieden hun Belgische kampioenschap. In het weekend is het de beurt aan de jeugd, de dames en heren elite. (CMW)





