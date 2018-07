Motorrijders eren verongelukte Jan Demeyere (64) 19 juli 2018

02u24 0 Heuvelland In crematorium Uitzicht in Kortrijk is gisteren afscheid genomen van motorrijder Jan Demeyere (63) uit Deerlijk. Hij overleed drie dagen nadat hij op zondag 8 juli met zijn driewielige trikemotor op een motortreffen in Wijtschate betrokken was geraakt bij een ongeval.

Heel wat clubgenoten van motorclub 'Tsjamp uit Gullegem en motorrijders van bevriende clubs waren op de afscheidsplechtigheid aanwezig. Ook de Groene Gifkikkers uit Passendale, die het motortreffen organiseerden, vaardigden een delegatie af. Na afloop vormden de motorrijders een colonne achter de lijkwagen. In de aula van het crematorium hing ook het lederen motorjack van Jan. 'Simply the best' van Tina Turner schalde door de boxen. Zo omschreef echtgenote Martine "haar beste vriend" ook. "Altijd bereid te helpen, altijd een oplossing klaar", klonk het. 'Riders on the storm' van The Doors en 'Radar Love' van Golden Earring zorgden muzikaal voor de juiste, serene sfeer. Een vriendin haalde nog herinneringen op aan een droomreis met de motor naar Schotland. "We kenden elkaar toen nauwelijks, maar daar ontstond een hechte vriendschapsband met ons groepje van negen. Eén voor allen, allen voor één. Niet te vatten dat je er niet meer bent", luidde het. Ook dochter Lina nam afscheid. "Voor ons was je een kei, enig in je soort", klonk het moedig. (LSI)