Motie voor behoud dringende medische hulp op platteland goedgekeurd 04 mei 2018

De gemeenteraad keurde een motie voor het behoud van een volwaardige dringende geneeskundige hulp op het platteland goed. Eerder deed ook al de gemeenteraad van Poperinge dat.





De motie wordt verstuurd naar federaal minister Maggy De Block (Open Vld). Er loopt momenteel een studie rond de toekomstige nieuwe locatie van de ambulances in heel Vlaanderen.





"We vragen aan de bevoegde minister De Block om voldoende aandacht te hebben voor de dringende hulp in plattelandsregio's", aldus eerste schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). "Zoals de plannen momenteel op tafel liggen, vinden we dat hier niet voldoende rekening mee gehouden wordt."