Mooiste kerstcadeau? Een stevige waterstraal! DE WATERGROEP VOORZIET IN VOORJAAR GRONDIGE LEIDINGWERKEN ERIK DE BLOCK

02u57 0 Eric Flamand Kapster Ann Deseure toont een flauwe waterstraal aan haar wastafel. Heuvelland Goed nieuws voor de inwoners van een aantal straten in het kleine Loker. De Watergroep voorziet komend voorjaar grote werken aan de waterleiding. Er zit immers al jarenlang te weinig druk op het water. De werken zullen enkele maanden duren. Het gaat om een investering van 500.000 euro.

Door te weinig druk op de waterleiding is het in een deel van Loker soms moeilijk om te douchen en vallen was- en vaatwasmachines regelmatig stil. Zeker in horecazaken of op verdiepingen van woningen is dit een probleem. Gemeenteraadslid en dorpsbewoner Bart Vanacker (Gemeentebelangen) bracht het na huisbezoeken allemaal in kaart.





"De problemen slepen al enorm lang aan en sommigen dachten dat het zelfs nooit opgelost zou geraken", zegt Bart. "Maar samen met de burgemeester hebben we hard aangedrongen bij De Watergroep en uiteindelijk is er een grondige oplossing uit de bus gekomen. Hiermee zal ook de bevoorradingszekerheid verbeteren. Prachtig nieuws om het nieuwe jaar goed in te zetten."





In de Kalissestraat zal een nieuwe leiding worden aangelegd. Deze leiding zal ervoor zorgen dat Loker wordt losgekoppeld van het huidige net en een aparte bevoorrading krijgt. Daardoor kan de waterdruk constant en voldoende hoog blijven. In de Gildestraat zal de leiding worden verlengd tot de Galooiestraat.





Eric Flamand Lode D'Hont kent de problemen al jaren.

Nieuwe pompen

"In de Douanestraat en de Dikkebusstraat komen nieuwe stukken leiding en worden ook de oude gietijzeren buizen deels vervangen door kunststof", aldus burgemeester Marc Lewyllie (Gemeentebelangen). "In het waterreservoir van Wijtschate zullen nieuwe pompen worden geplaatst. Uiteraard zullen deze werken een impact hebben in het dorp. Begin volgend jaar voorzien we voor de inwoners een infovergadering."





"Ik woon hier al meer dan twintig jaar en de druk van het leidingwater is al altijd een probleem geweest", zegt de gepensioneerde leerkracht Lode D'Hont uit de Dikkebusstraat. "De afgelopen twee maanden kan ik niet klagen. Maar soms hadden we niks van water en was er boven in de badkamer maar een fijne straal. Het probleem situeert zich blijkbaar tot in Dranouter en zelfs een deel van Westouter. Eigenaardig genoeg hebben onze overburen nooit een probleem. Aan de overkant van de straat is er soms zelfs te veel druk. Jammer dat de leidingen niet werden vervangen tijdens de dorpskernvernieuwing want het was toen al een probleem. Het is goed dat het gemeentebestuur stappen ondernam. De mensen gaan nu allemaal tevreden zijn."





Goede kerstboodschap

Ann Deseure baat een kapsalon uit. "Eindelijk, na al die jaren", reageert ze op het goede nieuws. "Dit is alvast een goede kerstboodschap (lacht). Ik zal enorm blij zijn als het in orde is. Ik woon hier twaalf jaar en er is hier nooit genoeg druk. Gelukkig beschik ik ook nog over een regenput."