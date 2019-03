Mooie nieuwe namen op affiche Festival Dranouter Christophe Maertens

15 maart 2019

11u47 2 Heuvelland Festival Dranouter voegt met Tom Odell, Tourist LeMC, Dead Man Ray en Ertebrekers enkele mooie namen aan hun affiche toe.

Naast de vier nieuwe headliners zullen ook Ladysmith Black Mambazo, Tuuletar, Wende en Old Man Luedecke naar Dranouter afzakken. Op de affiche stonden al Black Box Revelation, Novastar, Jasper Steverlinck, SX en Ibeyi. “Met deze lading artiesten krijgt de affiche stevig vorm”, aldus Bavo Vanden Broeck van het festival. Het Festival Dranouter vindt dit jaar plaats in het weekend van vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 augustus. Op donderdag is er een klassieke startavond met verrassende straattheateracts op het festivalterrein en enkele DJ’s in de Palace. Alle info via www.festivaldranouter.be