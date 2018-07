Moeder (93) van burgemeester overleden 03 juli 2018

In het ziekenhuis van Ieper is vorige vrijdag Maria Hessel (93) uit Wijtschate overleden: de vrouw van André Lewyllie en moeder van de Heuvellandse burgemeester Marc Lewyllie. Maria werd op 31 maart 1925 geboren in Wijtschate. Ze trouwde op 27 oktober 1948 en is moeder van drie kinderen. Naast Marc zijn dat Paula en Marleen. Maria werkte vroeger mee in de elektrozaak van haar man. Ze deed daar onder meer de administratie en hielp in de winkel. Een tijdje geleden verhuisde ze samen met haar man van hun woning in de Staanijzerstraat naar een flatje in residentie Ter Plaetse. Maria kreeg een hersenstambloeding die haar fataal werd. "Ik denk niet dat iemand op haar kwaad kon zijn", vertelt Marc Lewyllie. "Ze was altijd opgewekt, maar mijn moeder heeft hard moeten werken. Een eigen zaak uitbouwen, was toen nog niet zo eenvoudig als nu. Daarbij was er ook de opvoeding van drie kinderen." De afscheidsplechtigheid vindt zaterdag om 10 uur plaats in de Sint-Medarduskerk in Wijtschate. (CMW)