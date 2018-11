Miljoenen jaar oude 'oersteen' aan bezoekerscentrum 24 november 2018

02u22 0

Het bezoekerscentrum in Kemmel heeft een nieuwe blikvanger: een oersteen.





"Oerstenen komen uit de tijd dat de aardbodem door het ontstaan van de Alpen omhoog werd geduwd", vertelt Stefaan Decrock, coördinator toerisme in Heuvelland. "Zo'n 15 miljoen jaar geleden overspoelde de zee onze streek. Toen het water zich terugtrok, verschenen er ijzerhoudende zandbanken bij de kustlijn. Door contact met zuurstof ontstonden er harde ijzerzandstenen." Tijdens graafwerken in het verleden werd aan de Kemmelberg een drietal oerstenen blootgelegd. "De enige in het dorp die over een vrachtwagen beschikte om die stenen te vervoeren, was kolenhandelaar Oswald Homey", zegt Stefaan. "Hij vervoerde de stenen naar het dorp. Een van die stenen stond jaren in zijn tuin. Onlangs heeft de gemeente de oersteen aangekocht." De steen is nu te vinden bij het bezoekerscentrum in Kemmel. Wellicht komt er een infotafeltje met het verhaal van onze bergen en hoe de steen al die jaren werd bewaard dankzij Oswald Homey. (CMW)