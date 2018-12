Mila weer thuis, revalidatie kan beginnen Christophe Maertens

06 december 2018

12u05 0 Heuvelland Mila, de Mechelse herder die zwaargewond raakte bij een ongeval aan manege Jeff’s Valley in Dranouter, is weer thuis bij haar baasje in Kruishoutem. De mascotte van de paardenschool werd op 11 november aangereden en liep daarbij zware verwondingen op.

“Mila is thuis verder aan het revalideren en stelt het goed”, zegt baasje Laure (29) uit Lozer, bij Kruishoutem. “We hebben oefeningen meegekregen om haar evenwicht op haar achterbenen terug te vinden. Met hulp van een balletje staat ze al alleen recht en loopt ze al aardig wat stappen alleen. Over drie weken nemen we röntgenfoto's van haar tien gebroken ribben om te zien hoe het daarmee gesteld is. Hopelijk moet ze niet nog eens onder het mes en genezen die goed.”

Mila is de mascotte van paardenclub Jeff’s Valley in Dranouter. De Mechelse herder werd op 11 november aangereden door een automobilist. en het zag er toen niet goed uit. De hond werd met verschillende zware breuken naar de dierenkliniek in Merelbeke overgebracht. Er werd ook een crowdfundingsactie opgestart om de medische kosten te kunnen betalen. “75 procent van de factuur is al betaald, bedankt allemaal om Mila te steunen”, besluit Laure.