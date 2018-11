Mila weer in ziekenhuis 23 november 2018

02u23 0 Heuvelland Mila, de Mechelse herder die zwaargewond raakte bij een ongeval aan manege Jeff's Valley in Dranouter, is opnieuw in het ziekenhuis.

Het dier had verschillende zware breuken opgelopen na door een automobilist te zijn aangereden. Mila werd geopereerd in de dierenkliniek in Merelbeke. De hond mocht naar huis bij haar baasje Laure (29) in Kruishoutem. Het dier moest echter te veel hoesten en met tien gebroken ribben is dat een heel pijnlijke zaak.





Helpen

Mensen van de manege zijn een crowdfunding opgestart om de medische kosten te betalen. Die lopen op tot zo'n 6.000 euro. "Ondertussen konden we via allerlei acties al 3.000 euro inzamelen", klinkt het bij de amazones van de club. Wie nog wil helpen, kan dat via https://www.doneeractie.nl/all-for-mila/-31475. "Alles dat boven ons budget voor Mila wordt ingezameld, gaat integraal naar een goed doel, namelijk Animaid Belgium. De organisatie staat dag en nacht in voor opvang, verzorging, operaties, adopties van verwaarloosde, mishandelde hondjes en straathonden in Griekenland." (CMW)