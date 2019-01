Meer volk op nieuwjaarsreceptie Heuvelland dan vorig jaar Christophe Maertens

08 januari 2019

08u30 0

Net als in veel andere gemeenten en steden vond afgelopen weekend in Heuvelland een nieuwjaarsreceptie plaats voor de inwoners. Het was de tweede editie van het evenement en er was opmerkelijk meer volk dan vorig jaar. Toen vond de nieuwjaarsreceptie nog plaats in Kemmel. De burgemeester gaf een speech, terwijl de inwoners een drankje kregen aangeboden. Alles verliep in een gemoedelijke sfeer.