Lucien Storme geëerd met kasseitrofee LES AMIS DE PARIS-ROUBAIX HERDENKEN WINNAAR 1938

30 juli 2018

02u26 0 Heuvelland Afgelopen weekend werd Nieuwkerkenaar en Parijs-Roubaix-winnaar Lucien Storme geëerd in Nieuwkerke en Kemmel. Hij kreeg de kasseitrofee uit handen van Les Amis de Paris-Roubaix en in Nieuwkerke werd de Lucien Stormestraat ingehuldigd.

In 1938 won wielrenner Lucien Storme Parijs-Roubaix. "Die overwinning is bij velen blijven hangen. Hij was net geen 22 jaar, piepjong dus. Het jaar erna won hij een rit van de Tour de France", vertelt François Doulcier, voorzitter Les Amis de Paris-Roubaix. Op 7 december 1939 huwde Lucien Marguerite Salembier, dochter van een schaapherder uit Nieuwkerke. Ze kregen één zoon: Jacques. "Lucien zijn dood was tragisch en een groot verlies. In 1945 is er de bevrijding van het Kamp van Siegburg, maar dat kent een dramatisch einde voor Lucien. Hij werd door soldaten neergeschoten. De ex-kampioen ligt begraven naast zijn ouders op het kerkhof van Nieuwkerke."





Hij overleed op 10 april 1945.





Les Amis de Paris-Roubaix introduceerden in 1977 de kasseitrofee. Elke winnaar van Parijs-Roubaix mag deze in ontvangst nemen. Nu gaat de vereniging op zoek naar alle oud-winnaars om hen te eren met de trofee. "Jaarlijks gaan we op zoek naar een winnaar van voor 1977, levend of dood, om de kasseitrofee te overhandigen", zegt voorzitter François. "Ondertussen hebben we al een 10-tal oud-winnaars gehuldigd. We zijn fier op onze trofee en onze winnaars. Sommige oud-winnaars hadden ons al laten weten dat ze iets misten bij hun overwinning en daarmee bedoelden ze onze trofee. We willen het goedmaken. Enkele oud-winnaars die de trofee al hebben gekregen, reageerden heel geëmotioneerd."





Uniek geschenk

Afgelopen weekend werd Lucien Storme geëerd in het stadhuis, waar zijn zoon Jacques de kasseitrofee in ontvangst mocht nemen en in Nieuwkerke was er een herdenking aan zijn graf. "De Lucien Stormestraat werd ingehuldigd in Nieuwkerke. We brachten ook een bezoek aan zijn ouderlijk huis, waar nu het Groen Blad gelegen is. Ik had nooit gedacht dat dit nog zou gebeuren", zegt een geëmotioneerde Jacques, zoon van Lucien. "Ik ben zeer vereerd en gelukkig dat ik dit mag meemaken. Jammer dat mijn moeder en vrouw dit niet meer kunnen meemaken. Ik heb mijn vader nooit gekend. Als 5-jarige verloor ik mijn vader toen hij werd doodgeschoten. Mijn vader heb ik leren kennen via krantenartikels over zijn carrière als wielrenner. Ik heb heel veel over hem opgezocht."





Jacques woont nu in Kalmthout, maar heeft nog in Ieper, Nieuwkerke en Mesen gewoond. "In Kalmthout kennen sommigen mijn vader. Ik ben heel blij dat Les Amis de Paris-Roubaix me gevonden hebben. Deze kasseitrofee is iets unieks. De trofee zal een mooie plaats in huis krijgen."