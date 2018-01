Lionsclub koopt multimedia voor jeugdzorg De Loods 31 januari 2018

De Lionsclub Ieper - Poperinge heeft voor ruim 2.000 euro aan computers, tablets,... betaald voor jeugdzorg De Loods in Loker.





"Terwijl de rest van de wereld de digitale sneltrein niet langer lijkt te kunnen volgen, leek die in de jeugdzorg vaak niet eens vertrokken", zegt Bruno Schelstraete, stafmedewerker van vzw De Loods. "Dat was althans veel jaren het geval in vzw De Loods. Onder meer budgettaire besparingen maakten investeringen in multimedia onmogelijk. Een groot deel van de jongeren en de gezinnen die door onze organisatie begeleid worden, heeft een digitale achterstand. Dat is een probleem, want scholen communiceren steeds vaker via onlineplatformen en aanvragen bij zowel het OCMW, de gemeente als de VDAB verlopen via e-loketten."





De Lionsclub Ieper - Poperinge sprong daarom in de bres. Ze investeerde de afgelopen twee jaar in computers, laptops, tablets, smartphones en workshops voor jongeren. (CMW)