Lijst Gemeentebelangen is compleet 11 juli 2018

02u43 0 Heuvelland De partij Gemeentebelangen in Heuvelland heeft haar lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen klaar.

"Met zeven mensen die volledig nieuw zijn in de Heuvellandse politiek is de lijst sterk vernieuwd en verjongd. Door de aanwezigheid van de burgemeester, drie schepenen, vier gemeenteraadsleden en drie OCMW-raadsleden is ook de ervaring gegarandeerd", klinkt het bij partijvoorzitster Martine Braem. "Gemeentebelangen Heuvelland heeft een heel evenwichtige, brede, vernieuwende lijst opgesteld. We zorgden ervoor dat alle dorpen aan bod kwamen en kozen voor een goede mix tussen jong en oud."





Er staan tien vrouwen en negen mannen op de lijst. "We willen een sterkere vrouwelijke vertegenwoordiging in de politiek en geven het voorbeeld door meer vrouwen dan mannen op de lijst te plaatsen. Maar het allerbelangrijkste is dat we kandidaten hebben die kennis hebben in hun vakgebied of dorp." Eerder maakte de partij al bekend dat huidig burgemeester Marc Lewyllie de lijst zal trekken, en in tandem voor het burgemeesterschap gaat, samen met Wieland De Meyer. Bij een goed verkiezingsresultaat is het de bedoeling dat Marc Lewyllie de legislatuur start als burgemeester en in de loop van de periode de sjerp overdraagt aan Wieland De Meyer. Op twee staat schepen Hilde Stragier. Lijstduwer is schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem. "Gemeentebelangen kiest met deze lijst opnieuw resoluut voor een onafhankelijke, lokale lijst. Partijkleur speelt bij ons geen enkele rol. Voor ons telt enkel het belang van de gemeente. We zien vol vertrouwen de verkiezingen tegemoet en hopen dat de kiezer onze inspanningen van de voorbije zes jaar weet te waarderen." (CMW)