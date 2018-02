Lewyllie en De Meyer gaan voor burgemeestertandem 22 februari 2018

02u33 0 Heuvelland In Heuvelland gaat de partij Gemeentebelangen met twee kandidaat-burgemeesters naar de kiezer. Huidig burgemeester Marc Lewyllie trekt de lijst en zal het burgemeesterschap op zich nemen. In de loop van de legislatuur neemt schepen Wieland De Meyer het burgervaderschap over.

In Heuvelland maakte de laatste zes jaar de partij Gemeentebelangen samen met coalitiepartner N-VA het bestuur uit. Op 14 oktober stapt de partij opnieuw onafhankelijk naar de kiezer. Daarbij zal huidig burgemeester Lewyllie de lijst trekken en bij een gunstig resultaat opnieuw het burgemeesterschap opnemen. Het is echter de bedoeling dat Wieland De Meyer, momenteel schepen, in de loop van de legislatuur het burgemeesterschap overneemt. "Samen met onze coalitiepartner heeft het hele team van Gemeentebelangen de afgelopen jaren hard gewerkt aan een beleid op maat van onze gemeente", zegt burgemeester Marc Lewyllie. "We zijn trotst dat we onze verkiezingsbeloftes hebben kunnen waarmaken. Voor mij was het een voorrecht het team te mogen leiden, en ik wil me daar nog verder voor inzetten. Een dynamisch bestuur moet echter ook uitkijken naar vernieuwing. De afgelopen jaren heeft Wieland bewezen dat hij geschikt is om de taak van burgemeester op zich te nemen. Openheid en transparantie zijn voor ons heel belangrijk als bestuur. Daarom stappen we met dit duidelijke voorstel naar de kiezer."





Schepen Wieland De Meyer wil de ervaring die burgemeester Marc Lewyllie opbouwde in huis houden. "Marc heeft zich enorm ingezet om met onze gemeente een vernieuwde koers te varen. Ik ben dan ook blij dat de partij ons het vertrouwen schenkt om als duo naar de kiezer te trekken. Ervaring én vernieuwing zijn noodzakelijk om een gemeente goed te besturen. Dat we werk maken van verjonging wordt binnenkort duidelijk. De komende weken stellen we een aantal nieuwe en jonge krachten voor die ons team komen versterken." (CMW)