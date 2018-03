Lesplatform over kraantjeswater 22 maart 2018

02u57 0 Heuvelland De watermaatschappij De Watergroep maakt het scholen gemakkelijker om les te geven over kraantjeswater.

Gisteren werd daarvoor in de Vrije Basisschool van Westouter een lespakket voorgesteld door Herman Verbruggen, beter bekend als Marc Vertongen van F.C. De Kampioenen, die peter is van het project. "Met dit lespakket reiken we leerkrachten een handige tool aan om op een laagdrempelige manier les te geven over kraantjeswater", aldus Mieke Van Hootegem, voorzitter van De Watergroep.





"Kraantjeswater is een product van topkwaliteit en we willen kinderen daar op jonge leeftijd bewust van maken." Juf An Lauwers zegt dat ze met het lespakket op een eenvoudige manier een lesactiviteit kan samenstellen op maat van de kinderen. Vroeger moest ik zelf op zoek naar teksten over water en moest ik zelf oefeningen bedenken." In de Vrije Basisschool zijn ze al langer bewust bezig met water.





(CMW)