Leo Club kiest allereerste goed doel 30 november 2018

Leo Club Heuvelland werd onlangs boven de doopvont gehouden. De club is een groep van vijftien jongeren die in en rond de streek van Heuvelland wonen. Ze zetten zich in voor het goede doel en zo leren ze ook zichzelf beter kennen. "Zoals het een goede Leo Club betaamt, staat ook bij ons de inzet voor een goed doel centraal", zegt Vicky Lemaire. "Ons eerste goed doel is het Huis van het Kind van Poperinge-Vleteren. We organiseerden een piratenfeestje voor de kinderen en hun ouders."





(EFW)