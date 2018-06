Lentefeest in Sint-Medard 06 juni 2018

Woonzorgcentrum Sint-Medard is nu zaterdag 9 juni vanaf 11.30 uur het decor van een gezellig lentefeest. Er is warme beenhesp met groenten en lookaardappeltjes. Volwassen betalen 15 euro, terwijl kinderen 8 euro betalen. Kaarten te verkrijgen aan het onthaal van Sint-Medard. Iedereen is welkom om de voeten onder tafel te komen schuiven. (CMW)