Leerlingen herdenken vluchtelingen WOI 18 april 2018

De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de Vrije Basisschool Westouter hebben gisteren samen met de Elfnovembergroep de vluchtelingen uit WO I herdacht. Dat gebeurde in de gedachtenistuin in Westouter. De Elfnovembergroep werd opgericht om vooral de betrokkenheid van de burgers in de oorlog te herdenken. De groep legde zo'n twee jaar geleden in de Hellegatstraat in Westouter een gedachtenistuin aan. Het dorp lag in het begin van de Eerste Wereldoorlog wat verder van de frontlijn. Het telde toen ongeveer 900 inwoners. In de loop van de oorlog kwamen daar 2.000 vluchtelingen bij. Door het Kemmelbergoffensief moesten de meesten daarvan de vlucht nemen naar Normandië. De leerlingen van VBS Westouter herdachten gisteren die gebeurtenis met toneel en poëzie. Ook werd er een nieuw infobord ingehuldigd. (CMW)