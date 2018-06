Leerlingen De Zafant sluiten 'school@platteland' af 14 juni 2018

02u37 0

Het 5de en 6de leerjaar van de gemeentelijke basisschool De Zafant in Dranouter heeft het project 'school@platteland' afgerond. "Op tien dinsdagnamiddagen fietsten wij naar het Heuvelhof in de Zwartemolenstraat in Dranouter", klinkt het in de school. "Daar trokken we overalls en laarzen aan en werkten met de 21 leerlingen aan bepaalde vaardigheden. Onder begeleiding van Griet Pype van 't Heuvelhof, juf Katrien Sohier en juf Lana Stepanova werd iedere week aan een ander thema gewerkt. Dieren en planten, tuinieren, dieren verzorgen, maar ook wiskundige opdrachten zoals een plattegrond maken, het bereken van een oppervlakte, hoe werkt een hefboom en hoe kan je dit gebruiken bij het gebruik van een kruiwagen,... het kwam allemaal aan bod." (CMW)