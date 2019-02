Leerling-buschauffeur sukkelt in gracht: “Wie nooit ongeval heeft gehad, is nooit chauffeur geweest” LSI

20 februari 2019

17u29

Bron: LSI 0 Heuvelland Langs de Sulferbergstraat tussen Westouter en Loker is deze namiddag een bus in de gracht gesukkeld. Er raakte niemand gewond. Achter het stuur zat een leerling-buschauffeur van een opleidingscentrum in Estaimpuis (Moeskroen).

Langs het glooiende en bochtige traject in het Heuvelland liet de man zich verrassen en kwam met de rechterwielen in de graskant terecht. Zijn begeleider probeerde nog te remmen en bij te sturen maar dat haalde niets uit. De bus schoof verder de gracht in en kwam tegen een boom tot stilstand. De vier inzittenden bleven ongedeerd.

“Wie nooit een ongeval heeft gehad, is nooit chauffeur geweest”, hield de buschauffeur in opleiding er de luim in. “Er zijn gelukkig geen gewonden. Het is nu gewoon wachten op een takelwagen.” Benieuwd of de man er uiteindelijk in zal slagen zijn rijbewijs D te halen.