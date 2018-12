Laura Lynn, Jo Vally, De Romeo’s en Willy Sommers komen in juni naar schlagerfestival De Klijte Eric Flamand

19 december 2018

18u03 0 Heuvelland Het kermiscomité heeft de affiche voor de jaarlijkse festivalavond klaar: Laura Lynn, Jo Vally, De Romeo’s en Willy Sommers komen op 14 juni 2019 naar De Klijte.

“Na twee jaren op rij met een andere muzikale formule, wordt er nu teruggekeerd naar de bron op vraag van ons publiek”, aldus voorzitter Jacques Deforche. Nieuw dit jaar is de partybox. “Voor alle liefhebbers van een muzikale avond vol ambiance bedachten we het ideale kerst- en nieuwjaarscadeau. In een gepersonaliseerd geschenkdoosje kan je je eigen geschenkpakket samenstellen met één of meerdere inkomkaarten, eventueel gecombineerd met een aantal drankbonnen naar keuze”, legt bestuurslid Kathy Leterme uit. Tickets voor de schlageravond zijn te verkrijgen bij de vier leden van het comité: Jacques Deforche (0476 36 01 22), Sabrina Carbon (0498 10 43 40), Pieter Deraedt (0496 25 58 63) en Kathy Leterme (0478 62 38 56).