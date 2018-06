Landhuis BellaRosa krijgt Q-label WESTTOER BELOONT IN TOTAAL 18 TOERISTISCHE ONDERNEMINGEN CHRISTOPHE MAERTENS

08 juni 2018

02u56 0 Heuvelland In Kemmel gaf Westtoer gisteren aan 18 nieuwe toeristische ondernemingen het Q-label, dat garant staat voor kwaliteit. Een van de mensen die het bordje mag ophangen, is Isabel Lemahieu van landhuis BellaRosa langs de Kemmelstraat.

In restaurant Hostellerie in Kemmel deelde het provinciebedrijf Westtoer gisteren de Q-labels uit voor de Westhoek. 18 nieuwe ondernemingen uit de sector kregen het label, terwijl het van zes bedrijven verlengd werd voor drie jaar. "Het kwaliteitstraject bestaat uit een opleiding en individuele begeleiding op maat", klinkt het bij Westtoer. "De deelnemers stappen in een meetsysteem om de tevredenheid van hun gasten te meten. Daarna leren ze van collega's en wisselen en ze ervaringen uit."





Vakantiewoning

Wie meedoet om het label binnen te halen, werd bezocht door een mystery guest. Die beoordeelde onder andere de vriendelijkheid, de gastvrijheid en de netheid van de zaken. Na het indienen van een dossier en de verdediging door een jury behaalden 18 toeristische bedrijven het Q-label. Een van de zaken die vanaf nu het felbegeerde bordje met daarop een aanduiding van het Q-label aan haar muur mag hangen, is Isabel Lemahieu van landhuis BellaRosa langs de Kemmelstraat in Kemmel. "Wij hebben een vakantiewoning voor maximum 24 gasten op de ouderlijke hoeve, nog een actief landbouwbedrijf", zegt Isabel. "Het is een oude schuur waar we twee jaar lang werk aan hadden om ze om te bouwen." De uitbaatster volgde voor ze aan haar project begon een opleiding 'uitbater kleinschalige logies' bij Syntrawest. "Ik zat met heel wat vragen, want van de toeristische sector wist ik nagenoeg niets. Van die cursus heb ik heel wat opgestoken. Je denkt na over hoe je je eigen concept gaat uitwerken, en ondertussen wordt verteld met welke zaken je allemaal in orde moet zijn."





Isabel begon met een vakantiehuis omdat ze niet onmiddellijk opnieuw wou investeren in varkens. "We zaten met twee oude schuren en die moesten we onderhouden. We kozen daarom meteen maar om er iets te doen, met de vakantiewoning als resultaat."





Infopunten

Ondertussen telt de Westhoek in totaal 77 ondernemingen die het Q-label hebben verdiend. Daarnaast werd het netwerk Infopunten Toerisme uitgebreid met 13 nieuwe ondernemingen. "Naast de diensten voor toerisme kunnen vakantiegangers en dagjestoeristen in de Westhoek bij de Infopunten Toerisme terecht voor toeristische brochures en insidertips. Deze infopunten vormen een mooie aanvulling op de diensten voor toerisme in de Westhoek", aldus Westtoer. "Lokale toeristische ondernemers zijn de uitgelezen personen om toeristen en recreanten op weg te helpen. Want het zijn vaak restauranthouders of cafébazen die als eersten met hen in contact komen. Met de 13 nieuwe Infopunten kan je in de Westhoek nu terecht bij 62 geëngageerde ondernemers." Meer info via www.q-label.be en www.toerismewesthoek.be/infopuntenwesthoek.