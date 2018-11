Landbouwer voor rechter na bedreigingen 14 november 2018

02u24 0 Heuvelland Voor de rechter in Ieper staat een landbouwer (51) uit De Klijte in Heuvelland terecht nadat hij zijn boekje te buiten was gegaan tegen een inspectrice van de dienst Dierenwelzijn.

D.C. riskeert door de rechter in Ieper te worden gestraft voor verschillende inbreuken rond dierenwelzijn. Zo had de boer niet de nodige maatregelen genomen om de dieren aangepaste verzorging te geven. "De man was in het verleden al eens gecontroleerd en toen bleken er ook zaken niet in orde", aldus de openbare aanklager. "Bij een opvolgingscontrole werden nieuwe overtredingen vastgesteld. In 2018 herhaalde dat zich nog eens."





De landbouwer bedreigde een inspectrice door te zeggen dat ze haar eerstvolgende kind naar het graf zou dragen. De vrouw was net terug uit zwangerschapsverlof. De beklaagde zei later dat hij enkel kwaad was, maar dat het zeker niet zijn bedoeling was om zaken die hij zei tot uiting te brengen. Ondertussen heeft de man geen runderen meer en richt hij zich enkel nog op akkerbouw. Vonnis 10 december. (CMW)