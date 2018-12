Landbouwer tot inspectrice Dierenwelzijn: “Ik ga een kogel door je kop schieten” Christophe Maertens

12 december 2018

12u51 0

“Ik ga een kogel door je kop schieten. Als je het geld niet op mijn rekening staat, dan word je van straat gereden. Ik vind wel iemand die dat voor 500 euro zal doen.” Deze onfraaie uitspraak werd gedaan door een 51-jarige landbouwer uit De Klijte. D.C. werd voor de bedreigingen en voor dierenverwaarlozing veroordeeld door de Ieperse rechter.

D.C. kreeg van de rechter een boete van in totaal 9.600 euro voor inbreuken op dierenwelzijn. 4.000 euro daarvan is met uitstel uitgesproken. Daarbij mag de vijftiger drie jaar geen runderen meer houden. Indien hij dat toch zou doen, dan wacht hem een dwangsom van 250 euro per vastgestelde inbreuk. De boer moet bovendien zes maanden naar de cel en een boete betalen van 800 euro voor het uiten van bedreigingen tegen twee mensen. Het ene slachtoffer was een inspectrice van de dienst Dierenwelzijn. Hij zei haar dat ze haar eerstvolgende kind naar het graf zou dragen. De vrouw was net terug uit zwangerschapsverlof. Het tweede slachtoffer was een vrouw die hij aan de telefoon kreeg, waarvan haar man blijkbaar zaken had gedaan met de boer. Enkel de inspectrice stelde zich burgerlijke partij en krijgt 500 euro schadevergoeding toegekend. Het Vlaams Gewest krijgt 100 euro schadevergoeding. “De man was in het verleden al eens gecontroleerd en toen bleken er ook zaken niet in orde”, aldus de openbare aanklager tijdens de behandeling van de zaak.. “Bij een opvolgingscontrole werden nieuwe overtredingen vastgesteld. In 2018 herhaalde dat zich nog eens.” De beklaagde zei dat hij dat hij enkel kwaad was, maar dat het zeker niet zijn bedoeling was om zaken die hij zei tot uiting te brengen. Ondertussen heeft de man geen runderen meer en richt hij zich enkel nog op akkerbouw.