Landbouwer (59) sterft in brandende tractor na frontale botsing LSI

11 januari 2019

09u49

Bron: LSI 5 Heuvelland Op de weg tussen Poperinge en Westouter (Heuvelland) is vrijdagochtend iets voor 8 uur landbouwer José Derycke (59) om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Na een frontale botsing tussen zijn tractor en een terreinwagen Kia schoot de tractor in brand en kon de landbouwer niet meer ontkomen.

Iets voor 8 uur was José met zijn tractor en lege aanhangwagen wellicht al op de terugweg na de levering van een lading aardappelen bij Clarebout Potatoes in Nieuwkerke. Maar langs de Poperingestraat in Westouter ging het helemaal fout. Mogelijk werd hij onwel achter het stuur van de tractor en week hij daardoor van zijn rijvak af. De tractor botste frontaal met de Kia van P.D. (65) uit Poperinge. Door de klap vlogen zowel de terreinwagen als de tractor in de gracht. Meteen na het ongeval schoot de tractor ook in brand. Dat zorgde al snel voor een vuurzee waaruit José Derycke niet meer kon ontsnappen. Hij overleed ter plaatse. De andere automobilist liep lichte verwondingen op.

Door het ongeval bleef de weg tussen Poperinge en Westouter de hele voormiddag plaatselijk voor alle verkeer afgesloten. Een parketdeskundige probeerde ter plaatse de precieze omstandigheden van het ongeval te achterhalen.

José Derycke was in de streek een gekende landbouwer en hoppeteler. Hij woonde lange tijd op zijn hoeve ’t Leliehof op De Leene langs de Boescheepseweg in Poperinge, maar verhuisde enige tijd geleden naar een nieuwbouwwoning enkele meters verderop. Met zijn zoon Dries baatte hij het gemengd landbouwbedrijf uit. “Ik zag hem vanmorgen nog met zijn fiets het erf oprijden”, klinkt het bij een buurman. “Ongelofelijk dat hij er enkele uren later plots niet meer is.” José laat naast zijn zoon ook een echtgenote en dochter na. Het plotse overlijden kwam bij hen als een harde klap aan.