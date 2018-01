Kunstwerk 'De Geboorte' ingezegend 02u34 0 Eric Flamand De Duitse kunstenaar Ludwig Schumacher (rechts) met Bernard Duplacie,voorzitter van de kerkfabriek.

In Kemmel (Heuvelland) werd een kunstwerk van de Duitse kunstenaar Ludwig Schumacher ingezegend. Het werk, met als titel 'De geboorte', werd door de kunstenaar geschonken aan de kerk van Kemmel. "Het is gemaakt uit een boomstam dit tot enige jaren geleden terug in de tuin van Agnes Ugille in de Hogenakkerstraat in Kemmel stond", aldus Bernard Duplacie, voorzitter kerkfabriek Sint-Laurentius. (CMW)