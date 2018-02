KSA organiseert 30ste editie spaghettiavond 23 februari 2018

De KSA van Westouter is actief en heeft al diverse activiteiten in petto, zo is er zaterdag, naar goede gewoonte de dertigste editie van de spaghettiavond. In OC Utendoale serveren ze spaghetti à volonté. Voor mensen die geen liefhebbers zijn van spaghetti worden er croque - monsieurs à volonté gereserveerd. Iedereen is welkom vanaf 18 uur. Kaarten zijn nog steeds te verkrijgen bij de leiding van KSA Westouter: Friedel Elslander, Stijn Bollier, Hanna Carette, David Delanoye, Sam Pattyn, Anouck Lemaire, Ellen Dierickx, Joyce Bollier, Niels Elslander, Lara Vedru, Liza Doise, Nina Clynckemaillie, Nina Beyens, Kato Pattyn en Julia-Constance Delhaye.











(EFW)