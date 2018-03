Koudste borelle in 15 jaar 19 maart 2018

02u41 0

In Dranouter werd afgelopen zaterdag naar jaarlijkse gewoonte de winter verjaagd tijdens het borellefeest. Als vanouds was er de familiewandeling onder leiding van de borelleman en een muziekgroep. De opkomst was groot, maar door de ijzige koude deden niet alle wandelaars de volledige wandeling uit. "Ik zit nu ongeveer twintig jaar in de organisatie en ik denk dat dit wel eens de koudste editie van de laatste vijftien jaar was", aldus Lander Vandroemme. "Tijdens de wandeling was het ijzig. We merkten het ook in de drankverkoop dat het koud was, vooral de warme dranken gingen vlot de deur uit." (CMW)