Koppel opent 'escape room' naast kippenkwekerij 21 maart 2018

03u03 0 Heuvelland Komen heeft nu ook een 'escape room'. Deelnemers laten zich vrijwillig opsluiten in een huis of kamer en moeten binnen het uur ontsnappen door raadsels op te lossen.

Pascal Clarisse (43) en Carla Alaimo (42) hebben naast hun kippenkwekerij in Komen een 'escape huis' geopend dat Alcatraz werd gedoopt. Je kan er nu al terecht voor het eerste ontsnappingsspel, maar het is de bedoeling dat er in de toekomst nog extra spellen bijkomen, onder meer eentje voor kinderen. "Toen de buren hun huis verkochten, roken we onze kans", zegt Carla, die halftijds leerkracht is in de vrije basisschool in Wijtschate. "Thema van ons eerste spel is de middeleeuwen." Deelnemen kost 20 euro per persoon voor groepen van drie of vier mensen, groepen van vijf of zes betalen in totaal 90 euro . (JME)