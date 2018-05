Kok en zaakvoerder De Rentakker overleden 28 mei 2018

02u24 0 Heuvelland Donderdagvoormiddag overleed Stefaan Samoey (56) in AZ Roeselare ten gevolge van een hartstilstand. Dat nieuws werd pas in de loop van vorig weekend bekend gemaakt.

Stefaan was chefkok en zaakvoerder van restaurant De Rentakker, langs de Dikkebusstraat, tussen Loker en De Klijte. Stefaan was gehuwd met Catherine Bondue, de trotse vader van drie zonen en grootvader van twee kleinzoontjes. Hij was tevens bestuurslid van de vakvereniging Horeca van Poperinge & Heuvelland en wereldbekend in Heuvelland en omstreken. Zijn goede vriend Luc Snaet zal Stefaan blijven herinneren als een buitengewoon man. "Steftje was een uitzonderlijk culinair talent en een echte bon-vivant, maar bovenal een mooi mens. Hij stond altijd open voor een goed gesprek en zag niet graag dat er verdriet was in zijn omgeving. Zijn familie en zijn kinderen waren zijn alles, maar hij was ook heel geëngageerd, zoals tijdens zijn deelname aan Het Lekkere Westen van Westtoer. Hij slaagde er in om de mensen uit de horeca te verenigen en was een pionier in het organiseren van evenementen, zoals het benefiet van Horeca Heuvelland dat een immens succes werd. Ook bij Vintage Heuvelland, dat we samen organiseerden, speelde hij een ware trekkersrol. Hij was onlangs 20 kg afgevallen en had zopas een operatie aan het hart ondergaan, maar het heeft niet mogen baten. Niettegenstaande de operatie was geslaagd, kwam dan plots die hartstilstand."





Wie de familie sympathie wil betuigen, kan het rouwregister tekenen bij Uitvaartcentrum Demuys in de Duinkerkestraat in Poperinge of via www.demuys.be. De mogelijkheid om Stefaan een laatste groet te brengen wordt echter niet voorzien.





Komende vrijdag 1 juni zal in intieme kring afscheid worden genomen van Stefaan. (DCH)