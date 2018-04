Koen Baert schrijft nieuw boek over de Kemmelberg 13 april 2018

02u54 0 Heuvelland 'De Kemmelberg: landschap en herinnering'. Dat is de titel van het nieuwe boek van Koen Baert dat morgen in Kemmel wordt voorgesteld. Het boek beschrijft de geschiedenis en het landschap van de Kemmelberg en de omliggende dorpen.

"Tien jaar geleden maakte ik al eens een boek over het onderwerp, maar ondertussen zijn er al een paar zaken veranderd", aldus auteur Koen Baert. Baert is historicus van opleiding en werkt als stafmedewerker voor de gemeente Heuvelland. "Bij het vorige boek kregen we ook veel vragen van Fransen en Engelsen of het niet beschikbaar was in hun taal. In het nieuwe boek staat er een samenvatting in het Frans en Engels. Ook is het nu in kleur, wat ons toeliet mooie landschapsfoto's op te nemen."





In het boek is de geschiedenis van de Kemmelberg opgenomen, van de prehistorie tot nu. Een belangrijk hoofdstuk handelt over de gebeurtenissen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het boek, dat wordt uitgegeven bij Stichting Kunstboek, ligt vanaf maandag in het bezoekerscentrum en is te koop voor 24,95 euro. Daarna zal het ook te vinden zijn in de boekhandel. (CMW)