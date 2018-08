Koeien zakken volledig weg in smurrie DRIE UUR ZWOEGEN OM RUNDEREN UIT MODDERPOEL TE REDDEN HANS VERBEKE EN DIETER DUJARDIN

10 augustus 2018

02u42 0 Heuvelland De brandweer heeft woensdagnacht twee koeien van veehouder Geert Taveirne (43) uit Sint-Jan uit een modderpoel op provinciaal domein De Kemmelberg in Dranouter moeten redden. In hun zoektocht naar water waren de dieren bijna anderhalve meter in de modder weggezakt.

Schepen van Landbouw en veldwachter Jean-Pierre Geelhand de Merxem was woensdag rond 22 uur op wandel met zijn hond in provinciaal domein De Kemmelberg toen hij enkele koeien hoorde loeien. "Het was even zoeken, maar toen ik over een omheining was gekropen, kwam ik bij een poel aan waar door de langdurige droogte maar een klein beetje water meer in stond", legt hij uit. "De rest was modder. Twee dorstige koeien hadden zich door de smurrie gewaagd om tot bij het laatste restje water te kunnen, maar al snel zaten ze vast in de smurrie. Ze raakten geen centimeter meer voor- of achteruit."





Geelhand de Merxem belde de brandweer. "Die was snel ter plaatse, maar de brandweermannen beseften al snel dat ze voor een onbegonnen opdracht stonden. De enige manier om de dieren uit de modder te hijsen, was een kraan."





Een aannemer uit Reningelst kwam ter plaatse, net als Geert Taveirne uit Sint-Jan, eigenaar van de runderen. "De kraanman heeft voorzichtig modder weggegraven rond de koeien. Daarna konden de brandweermannen zware linten onder de buik van de koeien schuiven. Zo konden we hen naar vaste grond hijsen. Bij het ene dier verliep dat vlot, bij het tweede was dat al wat moeilijker. Maar na drie uur zwoegen, waren de beesten gered."





Even werd gevreesd dat de dieren zouden geleden hebben onder hun avontuur, maar dat bleek niet het geval. "Zodra ze weer vaste grond onder de poten hadden en de linten waren weggehaald, stapten ze vrolijk rond", weet Taveirne. "Om hen te laten uitrusten, heb ik ze in het provinciaal domein laten rondlopen."





Wintervoorraad

Gisterenvoormiddag ging de veehouder de koeien ophalen om ze naar zijn hoeve in Sint-Jan over te brengen. "Normaal grazen vijftien van mijn runderen op het provinciaal domein", legt de man uit. "Ze onderhouden er zowat het terrein. Omdat er echter nog maar weinig gras en water is, haalde ik eerder al de helft van de dieren weg. Woensdag zaten er nog zeven. De vijf runderen die niet in de modderpoel vastzaten, staan ondertussen ook weer bij ons op stal. Noodgedwongen moeten we nu al onze wintervoorraad aanspreken om hen te voederen. Normaal gebeurt dat pas eind oktober, begin november. Bovendien is onze wintervoorraad deze keer behoorlijk minder door een geringere productie. Een dubbel probleem dus", besluit Taveirne.