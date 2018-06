Kleuters Vrije Basisschool supporteren voor Rode Duivels 22 juni 2018

02u32 0

In de Vrije Basisschool in Kemmel wordt er door de peuters en de kleuters van de klas van juffrouw Els Jonckheere volop voor onze Rode Duivels gesupporterd. De kleuters kwamen maandag, de dag van de wedstrijd tegen Panama, in de gepaste kleuren naar school. Er waren rode T-shirts en gekleurde pruiken te zien. Het enthousiasme van de kleintjes droeg ongetwijfeld bij tot de overwinning van onze duivels.





(CMW)